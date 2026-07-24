Informations pratiques

Haudivillers

Haudi Campagne une première édition

Haudivillers Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le dimanche 9 août 2026, la commune de Haudivillers accueillera la toute première édition de Haudi Campagne. Organisée avec Mémoire Paysanne, cette journée conviviale sera dédiée à la découverte du monde agricole, de ses traditions et de son patrimoine. Ouverte à tous, la manifestation est proposée en entrée gratuite.

Un voyage au cœur des traditions

Tout au long de la journée, petits et grands pourront découvrir les savoir-faire d’autrefois à travers de nombreuses animations

Battage et récolte à l’ancienne ;

Défilé de tracteurs anciens dans le village ;

Présence de divers exposants ;

Animations et défis pour toute la famille.

Cette première édition promet une immersion conviviale dans le monde agricole d’hier et d’aujourd’hui.

Le dimanche 9 août 2026, la commune de Haudivillers accueillera la toute première édition de Haudi Campagne. Organisée avec Mémoire Paysanne, cette journée conviviale sera dédiée à la découverte du monde agricole, de ses traditions et de son patrimoine. Ouverte à tous, la manifestation est proposée en entrée gratuite.

Un voyage au cœur des traditions

Tout au long de la journée, petits et grands pourront découvrir les savoir-faire d’autrefois à travers de nombreuses animations

Battage et récolte à l’ancienne ;

Défilé de tracteurs anciens dans le village ;

Présence de divers exposants ;

Animations et défis pour toute la famille.

Cette première édition promet une immersion conviviale dans le monde agricole d’hier et d’aujourd’hui. .

Haudivillers 60510 Oise Hauts-de-France +33 6 76 28 01 51

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English :

On Sunday, August 9, 2026, the town of Haudivillers will host the very first edition of Haudi Campagne. Organized in partnership with Mémoire Paysanne, this friendly event will be dedicated to exploring the world of agriculture, its traditions, and its heritage. Open to everyone, the event offers free admission.

A Journey into the Heart of Traditions

Throughout the day, visitors of all ages can discover the skills of yesteryear through a variety of activities:

Traditional threshing and harvesting;

A parade of vintage tractors through the village;

Various exhibitors;

Activities and challenges for the whole family.

This first edition promises a fun and immersive experience into the world of agriculture, both past and present.

L’événement Haudi Campagne une première édition Haudivillers a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis