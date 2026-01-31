Have fun découvre l’anglais Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe
Have fun découvre l’anglais Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe vendredi 6 mars 2026.
Have fun découvre l’anglais
Place de l’Europe Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 17:30:00
fin : 2026-03-06 18:00:00
Date(s) :
2026-03-06
Viens t’amuser avec Yukin, professeure d’anglais et découvre l’anglais à travers des jeux rigolos adaptés à ton âge !
.
Place de l’Europe Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and have fun with Yukin, our English teacher, and discover English through fun games adapted to your age!
L’événement Have fun découvre l’anglais Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-01-31 par Valence Romans Tourisme