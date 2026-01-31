Have fun découvre l’anglais Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe

Have fun découvre l’anglais

Place de l’Europe Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 17:30:00

fin : 2026-03-06 18:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Viens t’amuser avec Yukin, professeure d’anglais et découvre l’anglais à travers des jeux rigolos adaptés à ton âge !

.

Place de l’Europe Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and have fun with Yukin, our English teacher, and discover English through fun games adapted to your age!

L’événement Have fun découvre l’anglais Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-01-31 par Valence Romans Tourisme