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AGENDA · Oudon

Havr’n Fest au Café du Havre pour les 10 ans Café du Hâvre Oudon

jeudi 10 septembre 2026 · Café du Hâvre · Oudon

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Café du Hâvre
Adresse
230 Rue alphonse Fouschard
Ville
44521 Oudon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Oudon

Havr’n Fest au Café du Havre pour les 10 ans

Café du Hâvre 230 Rue alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 21:00:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13

Venez pour les 10 ans, assister au Havr’n Fest au Café du Havre à Oudon !
Au programme:

Jeudi 10 septembre: Ro & Clé Impro, dessin & guitare

Vendredi 11 septembre: dès 19h Manon paillettes
21h Najma dream artiviste & chant-sax-electro

Samedi 12 septembre: Backyard country familly band country & folk

Dimanche 13 septembre: dès 12h Flamenco avec l’asso La Plena
17h Le Piano Perché Delphine Coutant

Des cadeaux, des surprises et un super week-end anniversaire…
Gratuit Entrée libre   .

Café du Hâvre 230 Rue alphonse Fouschard Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 09 57 25  lecafeduhavre@gmail.com

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English :

Come celebrate the 10th anniversary and enjoy the Havr’n Fest at the Café du Havre %E0 Oudon!

L’événement Havr’n Fest au Café du Havre pour les 10 ans Oudon a été mis à jour le 2026-08-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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