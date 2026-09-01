Havr’n Fest au Café du Havre pour les 10 ans Café du Hâvre Oudon

Informations pratiques

Oudon

Havr’n Fest au Café du Havre pour les 10 ans

Café du Hâvre 230 Rue alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 21:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13

Venez pour les 10 ans, assister au Havr’n Fest au Café du Havre à Oudon !

Au programme:

Jeudi 10 septembre: Ro & Clé Impro, dessin & guitare

Vendredi 11 septembre: dès 19h Manon paillettes

21h Najma dream artiviste & chant-sax-electro

Samedi 12 septembre: Backyard country familly band country & folk

Dimanche 13 septembre: dès 12h Flamenco avec l’asso La Plena

17h Le Piano Perché Delphine Coutant

Des cadeaux, des surprises et un super week-end anniversaire…

Gratuit Entrée libre .

Café du Hâvre 230 Rue alphonse Fouschard Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 09 57 25 lecafeduhavre@gmail.com

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English :

Come celebrate the 10th anniversary and enjoy the Havr’n Fest at the Café du Havre %E0 Oudon!

L’événement Havr’n Fest au Café du Havre pour les 10 ans Oudon a été mis à jour le 2026-08-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis