Havr’n Fest au Café du Havre pour les 10 ans Café du Hâvre Oudon
jeudi 10 septembre 2026 · Café du Hâvre · Oudon
Informations pratiques
Oudon
Havr’n Fest au Café du Havre pour les 10 ans
Café du Hâvre 230 Rue alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 21:00:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13
Venez pour les 10 ans, assister au Havr’n Fest au Café du Havre à Oudon !
Au programme:
Jeudi 10 septembre: Ro & Clé Impro, dessin & guitare
Vendredi 11 septembre: dès 19h Manon paillettes
21h Najma dream artiviste & chant-sax-electro
Samedi 12 septembre: Backyard country familly band country & folk
Dimanche 13 septembre: dès 12h Flamenco avec l’asso La Plena
17h Le Piano Perché Delphine Coutant
Des cadeaux, des surprises et un super week-end anniversaire…
Gratuit Entrée libre .
Café du Hâvre 230 Rue alphonse Fouschard Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 09 57 25 lecafeduhavre@gmail.com
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English :
Come celebrate the 10th anniversary and enjoy the Havr’n Fest at the Café du Havre %E0 Oudon!
L’événement Havr’n Fest au Café du Havre pour les 10 ans Oudon a été mis à jour le 2026-08-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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