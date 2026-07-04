Concert SAP- Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon

Informations pratiques

Oudon

Concert SAP- Le Gramophone

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Le Gramophone vous propose un concert de Indie pop, le Samedi 5 Septembre.

Concert SAP -Indie pop.

Ce soir à la guinguette Cuisine Vietnamienne .

Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Gramophone is hosting an indie pop concert on Saturday, September 5.

L’événement Concert SAP- Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis