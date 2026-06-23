Concert D’été au Café Du Havre Café Du Havre Oudon dimanche 9 août 2026.

Oudon

Concert D’été au Café Du Havre

Café Du Havre 230 Rue Alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 12:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Venez au café Du Havre et laissez-vous surprendre par des concerts de tous les styles musicaux!

Venez au concert de Artie, musique blues & folk.

Bar et Restauration. .

Café Du Havre 230 Rue Alphonse Fouschard Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 09 57 25 lecafeduhavre@gmail.com

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English :

Come to Café Du Havre and enjoy a wide variety of concerts featuring all kinds of music!

L’événement Concert D’été au Café Du Havre Oudon a été mis à jour le 2026-06-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis