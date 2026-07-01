Atelier d’écriture LE GRAMOPHONE Le plan d’eau du chêne Oudon
samedi 25 juillet 2026 · Le plan d'eau du chêne · Oudon
Informations pratiques
Oudon
Atelier d’écriture LE GRAMOPHONE
Le plan d’eau du chêne La Guinguette Le Gramophone Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-25 20:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Atelier d’écriture animé par Annabelle
Pour essayer ou faire perdurer votre envie d’écrire, les ateliers d’écriture vous donnent rendez-vous sur la terrasse du Gramophone à Oudon.
Lecture et écriture de poésie, approche des sonorités et du rythme des mots.
Ce soir à la guinguette Crêpes & Galettes/Gaufres
Horaires Guinguette Le Gramophone
Du mercredi au dimanche de 14h00 à 23h00.
Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition .
Le plan d’eau du chêne La Guinguette Le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire labo_lili@yahoo.fr
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English :
Writing workshop led by Annabelle
L’événement Atelier d’écriture LE GRAMOPHONE Oudon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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