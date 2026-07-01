Atelier d’écriture LE GRAMOPHONE Le plan d’eau du chêne Oudon

Informations pratiques

Oudon

Atelier d’écriture LE GRAMOPHONE

Le plan d’eau du chêne La Guinguette Le Gramophone Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Atelier d’écriture animé par Annabelle

Pour essayer ou faire perdurer votre envie d’écrire, les ateliers d’écriture vous donnent rendez-vous sur la terrasse du Gramophone à Oudon.

Lecture et écriture de poésie, approche des sonorités et du rythme des mots.

Ce soir à la guinguette Crêpes & Galettes/Gaufres

Horaires Guinguette Le Gramophone

Du mercredi au dimanche de 14h00 à 23h00.

Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition .

Le plan d’eau du chêne La Guinguette Le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire labo_lili@yahoo.fr

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English :

Writing workshop led by Annabelle

L’événement Atelier d’écriture LE GRAMOPHONE Oudon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis