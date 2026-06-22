Campement médiéval au Château d’Oudon Château d’Oudon Oudon

Informations pratiques

Oudon

Campement médiéval au Château d’Oudon

Château d’Oudon 11 Rue du Pont Levis Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-14 18:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez remontez le temps au château d’Oudon avec le campement médiéval des Archers de Guérech.

Entre démonstrations, initiations et animations pédagogiques, plongez au cœur du Moyen Âge dans une ambiance conviviale et immersive !

Les enfants pourront s’essayer au tir à l’arc et participer à des jeux d’inspiration médiévale comme la joute et la quintaine sur cheval de bois. Les adultes auront l’occasion de découvrir le tir à l’arbalète, encadré par des intervenants expérimentés.

Le public pourra également assister à une démonstration de vielle à roue, participer à un atelier de calligraphie et découvrir l’équipement du combattant médiéval grâce à une présentation commentée des armes et techniques de l’époque.

Organisé par O’CAP .

Château d’Oudon 11 Rue du Pont Levis Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 80 04

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English :

Come take a trip back in time at the Château d’Oudon with the medieval encampment of the Archers de Guérech.

L’événement Campement médiéval au Château d’Oudon Oudon a été mis à jour le 2026-06-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis