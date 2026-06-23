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AGENDA · Oudon

Concert D’été au Café Du Havre Café Du Havre Oudon

dimanche 5 juillet 2026 · Café Du Havre · Oudon

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Café Du Havre
Adresse
230 Rue Alphonse Fouschard
Ville
44521 Oudon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Oudon

Concert D’été au Café Du Havre

Café Du Havre 230 Rue Alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Venez au café Du Havre et laissez-vous surprendre par des concerts de tous les styles musicaux!
Venez au concert de Drimys Winteri, musique Folk.

Bar et Restauration.   .

Café Du Havre 230 Rue Alphonse Fouschard Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 09 57 25  lecafeduhavre@gmail.com

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English :

Come to Café Du Havre and enjoy a wide variety of concerts featuring all kinds of music!

L’événement Concert D’été au Café Du Havre Oudon a été mis à jour le 2026-06-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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