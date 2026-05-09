Concert Echoes in the shed Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon
Concert Echoes in the shed Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon vendredi 10 juillet 2026.
Oudon
Concert Echoes in the shed Le Gramophone
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Le Gramophone vous propose un concert de rock le vendredi 10 juillet.
Echoes in the shed Trio rock.
Ce soir à la guinguette cuisine créole.
Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89
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English :
Le Gramophone presents a rock concert on Friday, July 10.
L’événement Concert Echoes in the shed Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-05-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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