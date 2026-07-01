Concert Destroy of Destruction Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon
dimanche 26 juillet 2026 · Plan d'eau du Chêne · Oudon
Informations pratiques
Oudon
Concert Destroy of Destruction Le Gramophone
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le Gramophone vous propose un concert de cools pop rock , le Dimanche 26 juillet.
Concert Destroy of Destruction chansons cools pop rock.
Ce soir à la guinguette cuisine réunionnaise .
Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89
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English :
Le Gramophone is hosting a cool pop-rock concert on Sunday, July 26.
L’événement Concert Destroy of Destruction Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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