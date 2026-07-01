UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Oudon

Concert Destroy of Destruction Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon

dimanche 26 juillet 2026 · Plan d'eau du Chêne · Oudon

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Plan d'eau du Chêne
Adresse
Guinguette le Gramophone
Ville
44521 Oudon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Oudon

Concert Destroy of Destruction Le Gramophone

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Le Gramophone vous propose un concert de cools pop rock , le Dimanche 26 juillet.
Concert Destroy of Destruction chansons cools pop rock.

Ce soir à la guinguette cuisine réunionnaise .

Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition.   .

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Gramophone is hosting a cool pop-rock concert on Sunday, July 26.

L’événement Concert Destroy of Destruction Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

À voir aussi à Oudon (Loire-Atlantique)