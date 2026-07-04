Concert Tristan Sker Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon
vendredi 14 août 2026 · Plan d'eau du Chêne · Oudon
Informations pratiques
Oudon
Concert Tristan Sker Le Gramophone
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le Gramophone vous propose un concert de Solo Electro Planant, le Vendredi 14 Août.
Concert Tristan Sker Solo Electro Planant.
Ce soir à la guinguette Cuisine Créole .
Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89
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English :
Le Gramophone presents a concert by Solo Electro Planant on Friday, August 14.
L’événement Concert Tristan Sker Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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