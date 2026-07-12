Concert Le P’tit Bal à Seb Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon

Informations pratiques

Oudon

Concert Le P’tit Bal à Seb Le Gramophone

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 19:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le Gramophone vous propose un concert de French Musette de Panam , le Dimanche 9 Août.

Concert Le P’tit Bal à Seb -French musette de Panam.

Ce soir à la guinguette Cuisine Indienne .

Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89

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English :

Le Gramophone presents a French Musette concert by Panam on Sunday, August 9.

L’événement Concert Le P’tit Bal à Seb Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis