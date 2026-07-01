UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pommerol

Hawa Trio en Concert Pommerol

mardi 21 juillet 2026 · Pommerol

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Eglise
Ville
26470 Pommerol
Département
Drôme
Tarif

Pommerol

Hawa Trio en Concert

Eglise Pommerol Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Embarquez avec Hawa trio en tournée d’été !
Avec Raul Sengupta à la tabla ,Mohammed Alnuma Oud et chant, et Oliver Dover à la clarinette.
Musique du monde et chants arabe d’inspiration Sufi
  .

Eglise Pommerol 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   mairie.pommerol@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join Hawa Trio on their summer tour!
Featuring Raul Sengupta on tabla, Mohammed Alnuma on oud and vocals, and Oliver Dover on clarinet.
World music and Sufi-inspired Arabic songs

L’événement Hawa Trio en Concert Pommerol a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale