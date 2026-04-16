Hazia Festival de l’agriculte urbaine Domaine de Bassilour Bidart
Hazia Festival de l’agriculte urbaine Domaine de Bassilour Bidart samedi 25 avril 2026.
Bidart
Hazia Festival de l’agriculte urbaine
Domaine de Bassilour 1562 Rue Bassilour Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Tous au potager ! Festival de l’agriculture urbaine au Domaine de Bassilour
Les 25 et 26 avril, vivez une immersion unique au Domaine de Bassilour, un domaine éco-engagé niché dans un véritable écrin de nature.
Pendant deux jours, plusieurs ateliers vous invitent à participer à des expériences pratiques et conviviales autour du jardin et de l’alimentation durable cuisine de plantes sauvages, fabrication de pots biodégradables, semis, bouturage, bombes à fleurs, repiquages … et même des chantiers participatifs pour co-créer des potagers sur place.
Un événement accessible à toutes et à tous, pour apprendre en faisant, se reconnecter au vivant et repartir avec des savoir-faire concrets à reproduire chez soi (et des plants potager !).
1562 rue de Bassilour, 64210 Bidart
Samedi 25 & Dimanche 26 avril
15€ adulte 10€ enfant .
Domaine de Bassilour 1562 Rue Bassilour Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hazia Festival de l’agriculte urbaine
L’événement Hazia Festival de l’agriculte urbaine Bidart a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bidart
À voir aussi à Bidart (Pyrénées-Atlantiques)
- Le gamecube de Toki Bibliothèque Toki-Toki Bidart 18 avril 2026
- Parcours de Géocaching avec Terra Aventura « Les durs de l’Atlantique » Bidart Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Le sentier du littoral de Bidart à Saint-Jean-de-Luz Bidart Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- La balade du patrimoine de Bidart Bidart Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- La Voie Verte de l’Uhabia Bidart Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026