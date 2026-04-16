Hazia Festival de l’agriculte urbaine Domaine de Bassilour Bidart

Bidart

Hazia Festival de l’agriculte urbaine

Domaine de Bassilour 1562 Rue Bassilour Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Tous au potager ! Festival de l’agriculture urbaine au Domaine de Bassilour

Les 25 et 26 avril, vivez une immersion unique au Domaine de Bassilour, un domaine éco-engagé niché dans un véritable écrin de nature.

Pendant deux jours, plusieurs ateliers vous invitent à participer à des expériences pratiques et conviviales autour du jardin et de l’alimentation durable cuisine de plantes sauvages, fabrication de pots biodégradables, semis, bouturage, bombes à fleurs, repiquages … et même des chantiers participatifs pour co-créer des potagers sur place.

Un événement accessible à toutes et à tous, pour apprendre en faisant, se reconnecter au vivant et repartir avec des savoir-faire concrets à reproduire chez soi (et des plants potager !).

1562 rue de Bassilour, 64210 Bidart

Samedi 25 & Dimanche 26 avril

15€ adulte 10€ enfant .

Domaine de Bassilour 1562 Rue Bassilour Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Hazia Festival de l’agriculte urbaine

L’événement Hazia Festival de l’agriculte urbaine Bidart a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bidart