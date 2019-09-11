La balade du patrimoine de Bidart Bidart Pyrénées-Atlantiques

La balade du patrimoine de Bidart Bidart Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

La balade du patrimoine de Bidart A pieds Difficulté moyenne

La balade du patrimoine de Bidart Parking du Lavoir 64210 Bidart Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6500.0 Tarif :

Sortez des sentiers battus pour partir à la découverte du patrimoine remarquable de Bidart.

Tout au long de cet itinéraire, des plaques sont apposés afin de vous raconter l’histoire et des anecdotes associées à ces éléments. Bidart n’aura plus de secret pour vous !

http://www.bidarttourisme.com/ +33 5 59 54 93 85

English : La balade du patrimoine de Bidart

Get off the beaten track to discover the remarkable heritage of Bidart

Throughout this itinerary, plaques are affixed to tell you the history and anecdotes associated with these elements. Bidart will have no more secrets for you!

Deutsch : La balade du patrimoine de Bidart

Verlassen Sie die ausgetretenen Pfade, um das bemerkenswerte Kulturerbe von Bidart zu entdecken

Entlang dieser Route sind Tafeln angebracht, die Ihnen die Geschichte und Anekdoten erzählen, die mit diesen Elementen verbunden sind. Bidart wird kein Geheimnis mehr für Sie sein!

Italiano :

Uscite dai sentieri battuti per scoprire il notevole patrimonio di Bidart

Lungo tutto l’itinerario sono affisse targhe che raccontano la storia e gli aneddoti legati a questi elementi. Bidart non avrà più segreti per voi!

Español : La balade du patrimoine de Bidart

Salga de los caminos trillados para descubrir el notable patrimonio de Bidart

A lo largo de este itinerario, se colocan placas que cuentan la historia y las anécdotas asociadas a estos elementos. ¡Bidart ya no tendrá secretos para ti!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine