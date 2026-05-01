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héâtre Et Dieu créa l’homme, la femme et la maîtresse , à la salle polyvalente de Maizières-la-Grande-Paroisse Maizières-la-Grande-Paroisse

héâtre Et Dieu créa l’homme, la femme et la maîtresse , à la salle polyvalente de Maizières-la-Grande-Paroisse Maizières-la-Grande-Paroisse

héâtre Et Dieu créa l’homme, la femme et la maîtresse , à la salle polyvalente de Maizières-la-Grande-Paroisse Maizières-la-Grande-Paroisse samedi 30 mai 2026.

Adresse : salle polyvalente

Ville : 10510 Maizières-la-Grande-Paroisse

Département : Aube

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 6 Tarif de base plein tarif

Maizières-la-Grande-Paroisse

héâtre Et Dieu créa l’homme, la femme et la maîtresse , à la salle polyvalente de Maizières-la-Grande-Paroisse

salle polyvalente Maizières-la-Grande-Paroisse Aube

Tarif : – – Eur
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

Samedi 30 & Dimanche 31 Mai 2026

‘Et Dieu créa l’homme, la femme et la maîtresse’
Théâtre –

‘Quand un robinet fuit, tout dérape…’

Spectacle troupe théâtre de l’Étoile de Maizières.
Représentation de la troupe de théâtre de l’Étoile de Maizières.

Horaires
• Samedi à 20h30
• Dimanche à 15h 6  .

salle polyvalente Maizières-la-Grande-Paroisse 10510 Aube Grand Est +33 6 88 85 72 20 

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English :

L’événement héâtre Et Dieu créa l’homme, la femme et la maîtresse , à la salle polyvalente de Maizières-la-Grande-Paroisse Maizières-la-Grande-Paroisse a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise

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