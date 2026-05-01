héâtre Et Dieu créa l’homme, la femme et la maîtresse , à la salle polyvalente de Maizières-la-Grande-Paroisse Maizières-la-Grande-Paroisse
héâtre Et Dieu créa l’homme, la femme et la maîtresse , à la salle polyvalente de Maizières-la-Grande-Paroisse Maizières-la-Grande-Paroisse samedi 30 mai 2026.
Maizières-la-Grande-Paroisse
héâtre Et Dieu créa l’homme, la femme et la maîtresse , à la salle polyvalente de Maizières-la-Grande-Paroisse
salle polyvalente Maizières-la-Grande-Paroisse Aube
Tarif : – – Eur
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Samedi 30 & Dimanche 31 Mai 2026
‘Et Dieu créa l’homme, la femme et la maîtresse’
Théâtre –
‘Quand un robinet fuit, tout dérape…’
Spectacle troupe théâtre de l’Étoile de Maizières.
Représentation de la troupe de théâtre de l’Étoile de Maizières.
Horaires
• Samedi à 20h30
• Dimanche à 15h 6 .
salle polyvalente Maizières-la-Grande-Paroisse 10510 Aube Grand Est +33 6 88 85 72 20
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English :
L’événement héâtre Et Dieu créa l’homme, la femme et la maîtresse , à la salle polyvalente de Maizières-la-Grande-Paroisse Maizières-la-Grande-Paroisse a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise