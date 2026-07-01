Informations pratiques

« Tuning sentimental sans permis »

Trois personnes intrigantes, une petite voiture sans permis et beaucoup trop d’imagination. Installé dans un square au cœur de Pantin ou au Lycée Henri Bergson, Heavy Motors prend des airs de convention tuning version fleurs et rubans de gymnastique rythmique, mêlée d’acrobaties et d’un théâtre délicieusement artisanal. Elle arrive en cahotant, tousse un peu, puis parade : la voiture devient l’héroïne du soir. Autour d’elle, les trois complices révèlent ce qu’Elle a dans le ventre, à coups de chansons sentimentales et d’exploits improbables. Le parking se transforme en piste de bal. Rien ne marche vraiment, et pourtant tout avance avec une joie communicative. Dans cette épopée miniature, tendre et déjantée, on célèbre la débrouille et le rêve avec un humour débridé et un sens de l’absurde réjouissant !

En partenariat avec le Théâtre du Fil de l’eau – Ville de Pantin

Un spectacle de la Compagnie Société Protectrice de Petites Idées

Du vendredi 17 juillet 2026 au samedi 18 juillet 2026 :

samedi

de 21h15 à 22h05

vendredi

de 21h30 à 22h20

gratuit sous condition

Gratuit, en accès libre pour la représentation à Pantin

Gratuit, sur réservation au Lycée Henri Bergson

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-18T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-19T01:05:00+02:00

Date(s) : 2026-07-17T21:30:00+02:00_2026-07-17T22:20:00+02:00;2026-07-18T21:15:00+02:00_2026-07-18T22:05:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/le-programme/heavy-motors



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