Heavy Motors
samedi 18 juillet 2026
Informations pratiques
« Tuning sentimental sans permis »
Trois personnes intrigantes, une petite voiture sans permis et beaucoup trop d’imagination. Installé dans un square au cœur de Pantin ou au Lycée Henri Bergson, Heavy Motors prend des airs de convention tuning version fleurs et rubans de gymnastique rythmique, mêlée d’acrobaties et d’un théâtre délicieusement artisanal. Elle arrive en cahotant, tousse un peu, puis parade : la voiture devient l’héroïne du soir. Autour d’elle, les trois complices révèlent ce qu’Elle a dans le ventre, à coups de chansons sentimentales et d’exploits improbables. Le parking se transforme en piste de bal. Rien ne marche vraiment, et pourtant tout avance avec une joie communicative. Dans cette épopée miniature, tendre et déjantée, on célèbre la débrouille et le rêve avec un humour débridé et un sens de l’absurde réjouissant !
En partenariat avec le Théâtre du Fil de l’eau – Ville de Pantin
Un spectacle de la Compagnie Société Protectrice de Petites Idées
Du vendredi 17 juillet 2026 au samedi 18 juillet 2026 :
samedi
de 21h15 à 22h05
vendredi
de 21h30 à 22h20
gratuit sous condition
Gratuit, en accès libre pour la représentation à Pantin
Gratuit, sur réservation au Lycée Henri Bergson
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-18T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-19T01:05:00+02:00
Date(s) : 2026-07-17T21:30:00+02:00_2026-07-17T22:20:00+02:00;2026-07-18T21:15:00+02:00_2026-07-18T22:05:00+02:00
https://www.parislete.fr/fr/le-programme/heavy-motors