Hèches en Fête à la salle des fêtes Hèches vendredi 10 juillet 2026.

Hèches

Hèches en Fête

à la salle des fêtes HECHES Hèches Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Vendredi 10 Juillet

– 20H Repas Melon/Jambon-Filet Mignon et poêlée-Chocolat Liégeois-Vin et Café

18€- Inscriptions au 06 37 61 34 90

– 22H Animation musicale avec le groupe FEU D’CAMP

Samedi 11 Juillet

– 14H, concours de pétanque en doublettes.

– 23H, bal avec le podium ECLAIR.

Dimanche 12 Juillet

– A partir de 19H Apéritif tapas et bal populaire.

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à la salle des fêtes HECHES Hèches 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie comitedesfetesheches@gmail.com

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English :

Friday, July 10:

– 8:00 p.m.: Dinner—Melon and ham, filet mignon with potatoes, Liège-style chocolate, wine, and coffee

6:00 p.m. Registration at 06 37 61 34 90

– 10:00 p.m.: Live music with the band FEU D’CAMP

Saturday, July 11:

– 2:00 PM: Doubles pétanque tournament.

– 11:00 PM: Dance with the ECLAIR dance troupe.

Sunday, July 12:

– Starting at 7:00 PM: Tapas and aperitif, followed by a community dance.

L’événement Hèches en Fête Hèches a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65