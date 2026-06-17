Hèches en Fête à la salle des fêtes Hèches
Hèches en Fête à la salle des fêtes Hèches vendredi 10 juillet 2026.
Hèches
Hèches en Fête
à la salle des fêtes HECHES Hèches Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
Vendredi 10 Juillet
– 20H Repas Melon/Jambon-Filet Mignon et poêlée-Chocolat Liégeois-Vin et Café
18€- Inscriptions au 06 37 61 34 90
– 22H Animation musicale avec le groupe FEU D’CAMP
Samedi 11 Juillet
– 14H, concours de pétanque en doublettes.
– 23H, bal avec le podium ECLAIR.
Dimanche 12 Juillet
– A partir de 19H Apéritif tapas et bal populaire.
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à la salle des fêtes HECHES Hèches 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie comitedesfetesheches@gmail.com
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English :
Friday, July 10:
– 8:00 p.m.: Dinner—Melon and ham, filet mignon with potatoes, Liège-style chocolate, wine, and coffee
6:00 p.m. Registration at 06 37 61 34 90
– 10:00 p.m.: Live music with the band FEU D’CAMP
Saturday, July 11:
– 2:00 PM: Doubles pétanque tournament.
– 11:00 PM: Dance with the ECLAIR dance troupe.
Sunday, July 12:
– Starting at 7:00 PM: Tapas and aperitif, followed by a community dance.
L’événement Hèches en Fête Hèches a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65