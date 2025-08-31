Hector, l’homme extraordinairement fort ! International Visual Theatre Paris

Hector, l’homme extraordinairement fort ! International Visual Theatre Paris jeudi 12 février 2026.

Marionnettes, bilingue LSF

Dès 6 ans – 50mn

Un spectacle visuel et musical, plein de poésie et d’humour, qui parle de liberté, d’acceptation de l’autre, d’amour et qui pose la question :

Peut-on être fort et aimer des choses douces ?

Compagnie La Bobêche

D’après l’album de Magali Le Huche Hector, l’homme extraordinairement fort © Editions Didier Jeunesse, 2008

Avec : Mathilde Henry, Emile Rigaud et Gilles Stroch

Mise en scène : Mathilde Henry

Regard extérieur et construction : Isabelle Ployet

Création lumière : Enzo Giordana

Régie : Prune Lalouette

Scénographie : Fanny Mas

Crédit photo : Guillaume Fraysse

Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique

En plus du spectacle :

Atelier théâtre de papier – 6€

mercredi 11 février 2026 : 16h30-18h

En écho au spectacle Hector, Le Mouffetard en association avec IVT, Mathilde Henry et Émilie Rigaud, marionnettiste sourde, propose un atelier parents-enfants d’exploration du théâtre de papier (à partir de 6 ans). Entre fabrication, manipulation et jeu, donnez vie à la matière pour raconter des histoires sensibles et poétiques. Un atelier pour créer autrement !

Hector est l’homme extraordinairement fort du cirque ! Il soulève des poids énormes et tout le monde l’admire. Mais Hector a un secret qu’il n’assume pas tout à fait. Quand les autres le découvrent, ils se moquent de lui…

Du jeudi 12 février 2026 au samedi 14 février 2026 :

samedi

de 18h00 à 18h50

jeudi

de 19h00 à 19h50

payant

Tarifs : de 27€ à 6€, voir le détail des tarifs sur notre billetterie en ligne

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-12T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-14T19:50:00+01:00

Date(s) : 2026-02-12T19:00:00+02:00_2026-02-12T19:50:00+02:00;2026-02-14T18:00:00+02:00_2026-02-14T18:50:00+02:00

International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris

https://ivt.mapado.com/event/566700-hector-lhomme-extraordinairement-fort +33153161818 contact@ivt.fr https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre