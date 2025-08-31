Hector, l’homme extraordinairement fort ! International Visual Theatre Paris
Hector, l’homme extraordinairement fort ! International Visual Theatre Paris jeudi 12 février 2026.
Marionnettes, bilingue LSF
Dès 6 ans – 50mn
Un spectacle visuel et musical, plein de poésie et d’humour, qui parle de liberté, d’acceptation de l’autre, d’amour et qui pose la question :
Peut-on être fort et aimer des choses douces ?
Compagnie La Bobêche
D’après l’album de Magali Le Huche Hector, l’homme extraordinairement fort © Editions Didier Jeunesse, 2008
Avec : Mathilde Henry, Emile Rigaud et Gilles Stroch
Mise en scène : Mathilde Henry
Regard extérieur et construction : Isabelle Ployet
Création lumière : Enzo Giordana
Régie : Prune Lalouette
Scénographie : Fanny Mas
Crédit photo : Guillaume Fraysse
Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique
En plus du spectacle :
Atelier théâtre de papier – 6€
mercredi 11 février 2026 : 16h30-18h
En écho au spectacle Hector, Le Mouffetard en association avec IVT, Mathilde Henry et Émilie Rigaud, marionnettiste sourde, propose un atelier parents-enfants d’exploration du théâtre de papier (à partir de 6 ans). Entre fabrication, manipulation et jeu, donnez vie à la matière pour raconter des histoires sensibles et poétiques. Un atelier pour créer autrement !
Hector est l’homme extraordinairement fort du cirque ! Il soulève des poids énormes et tout le monde l’admire. Mais Hector a un secret qu’il n’assume pas tout à fait. Quand les autres le découvrent, ils se moquent de lui…
Du jeudi 12 février 2026 au samedi 14 février 2026 :
samedi
de 18h00 à 18h50
jeudi
de 19h00 à 19h50
payant
Tarifs : de 27€ à 6€, voir le détail des tarifs sur notre billetterie en ligne
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris
