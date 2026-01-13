Helena Zénith Dijon

Helena

Zénith Rue de Colchide Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Helena de retour en concert le 13 novembre 2026 au Zénith de Dijon. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Avec sa voix douce et puissante, son énergie solaire et sa personnalité attachante, la révélation musicale Helena s’en va pour sa première tournée en solo en 2025 et 2026.

D’étudiante à jeune artiste, la vie d’Helena a radicalement changé en quelques mois ; de quelques chansons improvisées cachée dans sa chambre, à la scène de l’Accor Arena où elle a interprété à l’occasion d’une des 74 dates de la tournée triomphale de la Star Academy, son 1ersingle “Summer body” devenu LE hit mélancolique de l’été. Ses premières chansons sont à son image aussi touchantes qu’authentiques et toujours remplies d’espoir et d’humour.

Avec sa voix envoûtante et ses mélodies captivantes, celle que ses compatriotes Belges (et pas que) surnomment la Reine de Belgique vous invite aujourd’hui à plonger dans son univers musical, teinté de pop électrique et acoustique, où chaque note résonne avec émotion. .

Zénith Rue de Colchide Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Helena

L’événement Helena Dijon a été mis à jour le 2026-03-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)