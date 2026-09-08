Informations pratiques

Troyes

Hélène Vézier

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 21:00:00

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Testostérone , le spectacle des femmes qui en ont



Qui ont quoi? Des emmerdes, pas mal. De la culpabilité, beaucoup. Des normes à suivre, en permanence! Et autant d’institutions (famille, couple, médias, croyances) qui conditionnent nos comportements et dont Madame Meuf nous propose de s’affranchir à grands coups de plaisir et de liberté.



Un spectacle moitié sciences-po, moitié psycho, moitié rigolo (ça fait 3 moitiés, encore une gonzesse qui devait être nulle en maths!). Et 100% féministe et passionné.



Hélène Vézier, 15 ans de politique qu’elle sarclait dans son spectacle Politiquement incorrecte et dans son roman Très très feutré tout autant de psychanalyse et de maternité, 5 ans du podcast féministe Madame Meuf et un cancer du sein plus tard, revient avec Testostérone , son nouveau seule en scène sur les femmes fortes (qui en ont ras le bol de devoir l’être). .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Hélène Vézier Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne