Hélène Vézier Troyes
jeudi 3 décembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Hélène Vézier
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 17 – 17 – 17 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 21:00:00
fin : 2026-12-03
Date(s) :
2026-12-03
Testostérone , le spectacle des femmes qui en ont
Qui ont quoi? Des emmerdes, pas mal. De la culpabilité, beaucoup. Des normes à suivre, en permanence! Et autant d’institutions (famille, couple, médias, croyances) qui conditionnent nos comportements et dont Madame Meuf nous propose de s’affranchir à grands coups de plaisir et de liberté.
Un spectacle moitié sciences-po, moitié psycho, moitié rigolo (ça fait 3 moitiés, encore une gonzesse qui devait être nulle en maths!). Et 100% féministe et passionné.
Hélène Vézier, 15 ans de politique qu’elle sarclait dans son spectacle Politiquement incorrecte et dans son roman Très très feutré tout autant de psychanalyse et de maternité, 5 ans du podcast féministe Madame Meuf et un cancer du sein plus tard, revient avec Testostérone , son nouveau seule en scène sur les femmes fortes (qui en ont ras le bol de devoir l’être). .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Hélène Vézier Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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