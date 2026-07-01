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AGENDA · Hénanbihen

Hénanbihen en Fête Terrain des sports Hénanbihen

vendredi 31 juillet 2026 · Terrain des sports · Hénanbihen

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Terrain des sports
Adresse
1 Rue de la Roche Couverte
Ville
22550 Hénanbihen
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Hénanbihen

Hénanbihen en Fête

Terrain des sports 1 Rue de la Roche Couverte Hénanbihen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Organisé par le Comité des Fêtes d’Hénanbihen avec la participation des Associations de la commune
Soirée inter asso

Restauration et buvette
Moules Frites, Saucisse Frites, Chipo Frites
Crêpes

Bal

Feu d’artifice vers 23h00   .

Terrain des sports 1 Rue de la Roche Couverte Hénanbihen 22550 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Hénanbihen en Fête Hénanbihen a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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