Hénanbihen en Fête Terrain des sports Hénanbihen
vendredi 31 juillet 2026 · Terrain des sports · Hénanbihen
Informations pratiques
Hénanbihen
Hénanbihen en Fête
Terrain des sports 1 Rue de la Roche Couverte Hénanbihen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Organisé par le Comité des Fêtes d’Hénanbihen avec la participation des Associations de la commune
Soirée inter asso
Restauration et buvette
Moules Frites, Saucisse Frites, Chipo Frites
Crêpes
Bal
Feu d’artifice vers 23h00 .
Terrain des sports 1 Rue de la Roche Couverte Hénanbihen 22550 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Hénanbihen en Fête Hénanbihen a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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