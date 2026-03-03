Hendaia euskaraz Balade contée avec Maddi Zubeldia Route de la Corniche Hendaye

Hendaia euskaraz Balade contée avec Maddi Zubeldia

Balade contée et chantée sur les traces de Nekato, victime de De Lancre et de la chasse aux sorcières.

Organisé par le CPIE Littoral Basque.

La chanteuse Maddi Zubeldia nous emmènera à travers le Domaine d’Abbadia pour une balade chantée et contée sur les traces de Nekato, jeune fille modeste qui menait une vie tranquille dans un milieu rural, et qui fut plongée dans le tourbillon de la folie des hommes victime de la chasse aux sorcières menée par Pierre De Lancre, mais aussi d’une société qui ne tolérait ni la différence, ni la liberté, surtout en ce qui concernait les femmes.

Cette activité est proposée dans le cadre de l’exposition de Claude Labat et Marko Sorcellerie, Manigances et Sarabandes , visible jusqu’au 28 mars à Asporotsttipi, la maison de la Corniche Basque. .

