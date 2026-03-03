Hendaia euskaraz Euskara uretara ! Rue Santiago Hendaye
samedi 21 mars 2026.
Rue Santiago Piscine Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-21
Ateliers gratuits pour tous en euskara, d’une durée de 30 minutes par atelier.
14h30 Aquagym à partir de 16 ans.
15h30 Conseils natation pour adultes.
16h30 Gestes de premiers secours pour les familles à partir de 8 ans.
17h30 Aquabike et circuit aquatique à partir de 16 ans.
A l’occasion de la réouverture de la piscine Irandatz, le service Sports de la Ville d’Hendaye vous invite à venir découvrir les différentes activités aquatiques proposées dans ce nouvel équipement.
Au prix d’une entrée piscine, vous pourrez participer toutes les heures à des ateliers d’une durée de 30 minutes, qui seront animés en langue basque.
Vous aussi, jetez-vous à l’eau… en euskara ! .
Rue Santiago Piscine Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 71 22 piscinemunicipale@hendaye.fr
