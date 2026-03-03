Hendaia euskaraz Euskara uretara ! Rue Santiago Hendaye

Hendaia euskaraz Euskara uretara !

Rue Santiago Piscine Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Ateliers gratuits pour tous en euskara, d’une durée de 30 minutes par atelier.

14h30 Aquagym à partir de 16 ans.

15h30 Conseils natation pour adultes.

16h30 Gestes de premiers secours pour les familles à partir de 8 ans.

17h30 Aquabike et circuit aquatique à partir de 16 ans.

A l’occasion de la réouverture de la piscine Irandatz, le service Sports de la Ville d’Hendaye vous invite à venir découvrir les différentes activités aquatiques proposées dans ce nouvel équipement.

Au prix d’une entrée piscine, vous pourrez participer toutes les heures à des ateliers d’une durée de 30 minutes, qui seront animés en langue basque.

Vous aussi, jetez-vous à l’eau… en euskara ! .

Rue Santiago Piscine Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 71 22 piscinemunicipale@hendaye.fr

