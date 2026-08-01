Hénon’ce ton tour Hénon
samedi 29 août 2026 · Hénon
Informations pratiques
Hénon
Hénon’ce ton tour
Beausoleil Hénon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Régularité route U7 H/F à U13 H/F:
départ: 11h00
U7: 1 km
U9: 1 tours x 4.6 km = 4.6 km
U11: 2 tours x 4.6 km = 9.2 km
U13: 3 tours x 4.6 km = 13.8 km
U15 H/F + U17 F:
départ: 13h30
7 tours x 4.6 km = 32.2 km
Prix coureurs: 107/10, 1er 20€
U17 H/F:
départ: 15h00
13 tours x 4.6 km = 59.8 km
Prix coureurs: 107/10, 1er 20€
Open 3 + Access 1-2-3-4 H/F:
départ: 17h00
18 tours x 4.6 km = 82.8 km
Prix coureurs: 107/10, 1er 20€ .
Beausoleil Hénon 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 83 57 21
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English :
L’événement Hénon’ce ton tour Hénon a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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