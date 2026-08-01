Informations pratiques

Hénon

Hénon’ce ton tour

Beausoleil Hénon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 17:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Régularité route U7 H/F à U13 H/F:

départ: 11h00

U7: 1 km

U9: 1 tours x 4.6 km = 4.6 km

U11: 2 tours x 4.6 km = 9.2 km

U13: 3 tours x 4.6 km = 13.8 km

U15 H/F + U17 F:

départ: 13h30

7 tours x 4.6 km = 32.2 km

Prix coureurs: 107/10, 1er 20€

U17 H/F:

départ: 15h00

13 tours x 4.6 km = 59.8 km

Prix coureurs: 107/10, 1er 20€

Open 3 + Access 1-2-3-4 H/F:

départ: 17h00

18 tours x 4.6 km = 82.8 km

Prix coureurs: 107/10, 1er 20€ .

Beausoleil Hénon 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 83 57 21

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English :

L’événement Hénon’ce ton tour Hénon a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor