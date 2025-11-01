Hep ! Hep ! Hep ! EMC – St Michel Sur Orge Saint-Michel-sur-Orge

Hep ! Hep ! Hep ! Jeudi 4 juin 2026, 21h00 EMC – St Michel Sur Orge Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T21:00:00 – 2026-06-04T22:30:00

Fin : 2026-06-04T21:00:00 – 2026-06-04T22:30:00

Le karaoké, en tant que forme de divertissement musical populaire, convoque une culture commune, des codes et des rituels sociaux.

Une comédienne-chanteuse, Camille Plocki, notre kara-jockey, une batteuse échevelée, Alix Ewandé, une dessinatrice, Clara Chotil, bouncing-balleuse à ses heures, accueillent le public dans leur karaoké expérimental éphémère. Elles poursuivent une quête : renouveler ensemble l’art du karaoké de manière artisanale et fantaisiste.

Hep ! Hep ! Hep ! creuse ces questions dans une forme pluridisciplinaire hybride qui allie musique vivante, dessin et manipulation, trame documentaire et principe participatif et ludique.

Un projet du collectif F71

Idée originale et mise en scène, Lucie NICOLAS

Interprétation et chant, Camille PLOCKI

Dessin en direct, Clara CHOTIL

Batterie et percussions, Alix EWANDÉ

Création et régie lumière, Laurence MAGNÉE

Régie son, Clément ROUSSILLAT

Production, Gwendoline LANGLOIS assistée de Juliette SUBIRA

Diffusion : collectif &compagnie : Estelle DELORME & Géraldine MORIER-GENOUD

Production > La Concordance des Temps – collectif F71 /

Co-production > Le Nouveau Théâtre de Montreuil – CDN (93), Le Collectif 12, Mantes-la-Jolie (78), Théâtre de l’Aquarium – La vie brève, Paris (75).

Avec le soutien de la DRAC IDF dans le cadre du dispositif « Été Culturel 2021 » L’Été culturel est une initiative du ministère de la Culture coordonnée et mise en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Île-de-France

Le collectif F71 est conventionné par la DRAC IDF depuis 2021 et subventionné par la Région Ile-de-France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle depuis 2013 et par le Conseil Départemental du Val-de-Marne au titre de l’Aide au développement artistique de 2019 à 2022 et au titre de l’Aide à l’activité des équipes artistiques depuis 2023.

EMC – St Michel Sur Orge Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production.collectiff71@gmail.com »}]

LA CONCORDANCE DES TEMPS – collectif F71 – Stéphanie Farison, Emmanuelle Lafon, Sara Louis, Lucie Nicolas et Lucie Valon. Theatre Musique

Alain Richard