Her voice – Tribute to Nina Simone Maison de la musique de Nanterre Nanterre vendredi 6 février 2026.

Her Voice – Tribute to Nina Simone est une réaction en chaîne à partir du « tube chorégraphique » Sinnerman, chant poignant de Nina Simone chorégraphié par Alan Lucien Øyen et interprété par Daniel Proietto. Une danse si virtuose et comme inépuisable, un mantra proche de la transe, perceptible d’abord dans les étincelles sur le corps. Sous les cendres couve le feu des choses à venir.

Pour cet hommage à Nina Simone, pianiste et chanteuse noire américaine, artiste, femme et citoyenne engagée pour les droits civiques et icône internationale, Daniel Proietto rassemble un casting d’artistes internationaux : la pianiste roumaine Maria Radutu, la danseuse Marion Barbeau, le danseur étoile cubain Osiel Gouneo et l’incontournable complice et metteur en scène norvégien Alan Lucien Øyen.

Spectacle chorégraphique, danse rituelle, traversée de l’imaginaire collectif en images et en musique, Daniel Proietto célèbre la marque incandescente de Nina Simone sur les révolutions du siècle d’avant, et son inspiration nécessaire dans les heures sombres du présent.

L’esprit des plus grands artistes, comme Nina Simone, est une énergie atomique qui irradie le monde des vivants : le témoignage du chorégraphe Daniel Proietto imprègne profondément ce programme.

Le samedi 07 février 2026

de 20h30 à 22h30

Le vendredi 06 février 2026

de 20h30 à 21h30

payant

De 6 à 28 euros.

Tout public.

