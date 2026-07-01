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Héraldique et armoiries municipales, Archives municipales de Chambéry, Chambéry

samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales de Chambéry · Chambéry

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Archives municipales de Chambéry
Adresse
5 rue Ronde 73000 CHAMBERY
Ville
73000 Chambéry
Département
Savoie
Tarif
Limité à 12 personnes

Héraldique et armoiries municipales Samedi 19 septembre, 14h30 Archives municipales de Chambéry Savoie

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

A chaque époque, son blason !
« De gueules à la croix d’argent cantonnée en chef à dextre d’une étoile d’or »… Vous êtes perdus ? C’est normal ! A travers l’évolution du blason de la ville, du 13e siècle à aujourd’hui venez-vous initier aux bases de l’héraldique, son langage spécifique et ses codes qui reflètent l’histoire et la personnalité de son porteur.

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A chaque époque, son blason !

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