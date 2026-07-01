Héraldique et armoiries municipales, Archives municipales de Chambéry, Chambéry
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales de Chambéry · Chambéry
Informations pratiques
Héraldique et armoiries municipales Samedi 19 septembre, 14h30 Archives municipales de Chambéry Savoie
Limité à 12 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
A chaque époque, son blason !
« De gueules à la croix d’argent cantonnée en chef à dextre d’une étoile d’or »… Vous êtes perdus ? C’est normal ! A travers l’évolution du blason de la ville, du 13e siècle à aujourd’hui venez-vous initier aux bases de l’héraldique, son langage spécifique et ses codes qui reflètent l’histoire et la personnalité de son porteur.
Archives municipales de Chambéry 5 rue Ronde 73000 CHAMBERY Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 62 74 81 [{« type »: « link », « value »: « http://www.Chambery.fr »}]
A chaque époque, son blason !
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