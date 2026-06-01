Herbabulle, Herbabulle et Serre les soupirs, Essômes-sur-Marne

Herbabulle Vendredi 5 juin, 16h30 Herbabulle et Serre les soupirs Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Vous pouvez profiter d’acheter tous ces bienfaits!

NB : Ici, il y a la biodiversité. Beaucoup d’insectes dont les abeilles. Ne venez pas parfumé…

Herbabulle et Serre les soupirs Rue de la Marne 02400 Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne 02400 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « herbabulle@mailo.com »}]

De la terre à la tasse. Venez découvrir les fruits rouges, les bienfaits de leurs feuilles. Les plantes à cueillir pour un confort quotidien. Comment les sécher, les garder, les déguster.

DR