Herbes folles, Médiathèque Pradettes, Toulouse

Herbes folles Samedi 6 juin, 14h30 Médiathèque Pradettes Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Samedi 6 juin de 14h30 à 16h30

Cette année nous vous proposons de fabriquer un herbier à partir de papiers récup, d’herbes et de fleurs récoltées autour de la médiathèque. Et toujours le pliage et remplissage des pochettes pour alimenter la grainothèque des Pradettes, sélection d’ouvrages, coin lecture et gouter de fruits.

Médiathèque des Pradettes

Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 22 16 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pradettes Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues. Bus : 18 (arrêt Pradettes)Bus : 87 (arrêt Bibliothèque) Vélô-Toulouse : station 275 – place des Pradettes, rue Arthur Huc

Les herbes sont libres et réservent de belles surprises !