Hérissons, mulots, musaraignes et compagnie, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Hérissons, mulots, musaraignes et compagnie Mardi 25 août, 14h30 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 4 ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T14:30:00+02:00 – 2026-08-25T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-25T14:30:00+02:00 – 2026-08-25T16:30:00+02:00

Qui se cache dans les haies et les prairies du bocage ?

Partez, en famille, à la découverte des petits mammifères du bocage. Dès 4 ans.

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Qui se cache dans les haies et les prairies du bocage ? Partez, en famille, à la découverte des petits mammifères du bocage. Dès 4 ans. hérisson haie

Béatrice gillot