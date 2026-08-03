Hermes en rose Hermes

Informations pratiques

Hermes

Hermes en rose

60370 Rue du 11 Novembre Hermes Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Rejoignez le mouvement Hermes en Rose ! ‍♀️

Dimanche 18 octobre 2026

Parc de la fraternité

De 9h00 à 13h00

Au programme

Marche de 5 km (sans classement)

Course de 5 km (sans classement)

Village Rose avec de nombreux stands ( prévention, bijoux, tee shirt..)

Verre de l’amitié et de solidarité offert aux marcheurs et coureurs

Les inscriptions sont ouvertes pour la 1ère édition de la Pink Hermoise, course solidaire color run ( Pink run sur inscription)à Hermes.

En participant, vous soutenez l’association perspectives contre le cancer, qui accompagne les personnes touchées par le cancer et leurs proches. L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’association.

Que vous soyez marcheur, coureur ou simplement solidaire, votre présence fera la différence.

Inscrivez-vous dès maintenant via le QR code sur l’affiche Pink Hermoise ou le lien ci dessous

https://la-pink-hermoise.adeorun.com/

Ensemble, mobilisons-nous pour soutenir les personnes touchées par le cancer du sein, promouvoir le dépistage précoce et faire de cette première édition un beau moment de solidarité.

Rejoignez le mouvement Hermes en Rose ! ‍♀️

Dimanche 18 octobre 2026

Parc de la fraternité

De 9h00 à 13h00

Au programme

Marche de 5 km (sans classement)

Course de 5 km (sans classement)

Village Rose avec de nombreux stands ( prévention, bijoux, tee shirt..)

Verre de l’amitié et de solidarité offert aux marcheurs et coureurs

Les inscriptions sont ouvertes pour la 1ère édition de la Pink Hermoise, course solidaire color run ( Pink run sur inscription)à Hermes.

En participant, vous soutenez l’association perspectives contre le cancer, qui accompagne les personnes touchées par le cancer et leurs proches. L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’association.

Que vous soyez marcheur, coureur ou simplement solidaire, votre présence fera la différence.

Inscrivez-vous dès maintenant via le QR code sur l’affiche Pink Hermoise ou le lien ci dessous

https://la-pink-hermoise.adeorun.com/

Ensemble, mobilisons-nous pour soutenir les personnes touchées par le cancer du sein, promouvoir le dépistage précoce et faire de cette première édition un beau moment de solidarité. .

60370 Rue du 11 Novembre Hermes 60370 Oise Hauts-de-France +33 3 44 07 50 06 mairie@ville-hermes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? Join the Hermes en Rose movement! ?????

? Sunday, October 18, 2026

? Parc de la Fraternité

? From 9:00 a.m. to 1:00 p.m.

On the schedule:

? 5 km walk (non-competitive)

? 5 km run (non-competitive)

? Pink Village with numerous booths (prevention, jewelry, T-shirts, etc.)

? A complimentary drink of friendship and solidarity offered to walkers and runners

?Registration is now open for the first edition of the Pink Hermoise, a charity color run (Pink Run—registration required) in Hermès.

? By participating, you’ll be supporting the “Perspectives Against Cancer” association, which provides support to people affected by cancer and their loved ones. All funds raised will be donated to the association.

Whether you’re a walker, a runner, or simply there to show your support, your presence will make a difference.

? Register now using the QR code on the Pink Hermoise poster or the link below:

https://la-pink-hermoise.adeorun.com/

Together, let’s come together to support those affected by breast cancer, promote early detection, and make this first edition a wonderful moment of solidarity.?

L’événement Hermes en rose Hermes a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis