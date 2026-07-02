Hernani, Mixt, salle Super, Nantes

Informations pratiques

Hernani Mercredi 27 janvier 2027, 20h00 Mixt, salle Super Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-27T20:00:00+01:00 – 2027-01-27T21:55:00+01:00

Fin : 2027-01-27T20:00:00+01:00 – 2027-01-27T21:55:00+01:00

Une femme libre, une cavale amoureuse, une fin brûlante et une foule au plateau : avec un choeur d’amateur·ices constitué par Mixt, la pièce de Victor Hugo devient une grande aventure populaire et vibrante, une fresque théâtrale vertigineuse.

Doña Sol est au coeur d’un quatuor tragique, entre Hernani, le roi Don Carlos et son oncle Don Ruy Gomez. Autour de cette femme, désirante, indomptable, tout gravite et se déchire. Une nuit d’orage, elle se lance dans une course folle vers la liberté. Intrigues, trahisons et affrontements. Sur scène, du vaudeville au drame, les cinq actes se succèdent sans répit : dans une Espagne hors du temps, les corps halètent, les alexandrins débordent.

Laurent Brethome fait du théâtre un jeu collectif, porté par un choeur amateur, tour à tour brigand·es, courtisan·es ou ombres de la crypte. Rarement portée à la scène, l’oeuvre mythique est grandiose.

Mixt, salle Super 49 rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/hernani-27012027-1900 »}]

Hernani – Théâtre – spectacle vivant – Mixt à Nantes Théâtre