Hérons et compagnie

Rillé Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Dans le calme de la rivière, un oiseau guette sa proie. Les pattes plongées dans l’eau, armé d’un long bec et de grandes ailes, il est adapté aux zones humides.

Héron, aigrette ou bihoreau venez découvrir ces élégants oiseaux lors d’une sortie naturaliste.

Rillé 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 32 28 23 85 laura.jeanjean@lpo.fr

