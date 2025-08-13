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Hérons, hirondelles et tous ceux qui ont des ailes ! Marais noir de Saint-Coulban Saint-Père-Marc-en-Poulet

mercredi 22 juillet 2026 · Marais noir de Saint-Coulban · Saint-Père-Marc-en-Poulet

Hérons, hirondelles et tous ceux qui ont des ailes ! Marais noir de Saint-Coulban Saint-Père-Marc-en-Poulet

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Marais noir de Saint-Coulban
Adresse
La Mare, 35430 Saint-Père-Marc-en-Poulet
Ville
Saint-Père-Marc-en-Poulet

Hérons, hirondelles et tous ceux qui ont des ailes ! Marais noir de Saint-Coulban Saint-Père-Marc-en-Poulet Mercredi 22 juillet, 14h00

Marais Noir de Saint-Coulban

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-22T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-22T16:00:00.000+02:00

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Marais noir de Saint-Coulban La Mare, 35430 Saint-Père-Marc-en-Poulet Saint-Père-Marc-en-Poulet


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