No Logo Festival BZH Saint-Père-Marc-en-Poulet

No Logo Festival BZH

Fort Saint Père Saint-Père-Marc-en-Poulet Ille-et-Vilaine

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

2026-08-07

Le Festival No Logo BZH est bien plus qu’un événement musical c’est un manifeste d’indépendance et de partage, inspiré par les valeurs universelles du reggae.

Depuis 2017, il s’engage à offrir une expérience unique, libre de subventions publiques et de sponsors privés, garantissant une programmation fidèle à ses convictions.

Installé au Fort de Saint-Père, ce rendez-vous breton célèbre la diversité musicale roots, dub, dancehall, musiques du monde tout en portant un message fort tolérance, solidarité et respect de l’environnement.

En 2026, rejoignez nous pour vivre un moment de liberté, de fête et de réflexion dans un cadre d’exception. Ensemble,

continuons d’exister !

Les premiers noms sont sortis, programmation complète à venir… .

Fort Saint Père Saint-Père-Marc-en-Poulet 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne

