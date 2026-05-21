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Le Dance Fort 80’s 90’s 00’s Hawai party Saint-Père-Marc-en-Poulet

Le Dance Fort 80’s 90’s 00’s Hawai party Saint-Père-Marc-en-Poulet samedi 13 juin 2026.

Adresse : Fort Saint-Père

Ville : 35430 Saint-Père-Marc-en-Poulet

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Saint-Père-Marc-en-Poulet

Le Dance Fort 80’s 90’s 00’s Hawai party

Fort Saint-Père Saint-Père-Marc-en-Poulet Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Sous un chapiteau de 800m² avec un décor qui te fera voyager sous les tropiques, et avec cette année une 2ème piste de danse à l’extérieur.

Prépare ta plus belle tenue de vacances et move ton body sur le super son de notre DJ RAPH.

Au programme musique, bar, restauration sur place (galettes saucisses, frites, burgers “maison”, jeux de bars gratuits…) déco stylée et des invités surprise!   .

Fort Saint-Père Saint-Père-Marc-en-Poulet 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 77 06 99 90 

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English :

L’événement Le Dance Fort 80’s 90’s 00’s Hawai party Saint-Père-Marc-en-Poulet a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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