Visite du moulin à marée de Boschet, moulin de beauchet, Saint-Père-Marc-en-Poulet

Visite du moulin à marée de Boschet 27 et 28 juin moulin de beauchet Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

En s’appuyant sur des documents anciens et une maquette du bâtiment, vous découvrirez ce moulin, témoin de l’ère industrieuse de la Rance.

Les travaux de restauration engagés depuis quelques années ont redonné à ce bâtiment son aspect originel et les différents éléments du mécanisme retrouvent actuellement leur lustre d’antan.

moulin de beauchet Saint-Père-Marc-en-Poulet Saint-Père-Marc-en-Poulet 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 50 65 01 »}, {« type »: « email », « value »: « amismoulinsrance@hotmail.com »}]

Visite du seul moulin à marée des bords de Rance inscrit aux Monuments historiques, bâtiment et tout le mécanisme encore présent à l’intérieur. moulin rance