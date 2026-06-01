Le Dance Fort Saint-Père-Marc-en-Poulet
Le Dance Fort Saint-Père-Marc-en-Poulet samedi 13 juin 2026.
Saint-Père-Marc-en-Poulet
Le Dance Fort
Fort Saint-Père Saint-Père-Marc-en-Poulet Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’association 1.2.3. FORT a le plaisir d’annoncer la tenue d’une grande soirée festive et intergénérationnelle organisée, conçue et pensée par des bénévoles le samedi 13 juin 2026, placée sous le double signe de la nostalgie musicale et de l’ambiance tropicale. Cette année, l’événement adopte un thème ensoleillé Hawaï Party !
Pour plonger pleinement dans l’atmosphère Hawaï, les participants sont invités à venir en chemise fleurie, colliers de fleurs, robes colorées ou toute tenue inspirant le soleil et les îles. Une décoration tropicale et plusieurs espaces photos permettront d’immortaliser ce moment festif. .
Fort Saint-Père Saint-Père-Marc-en-Poulet 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 47 67 59 94
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English :
L’événement Le Dance Fort Saint-Père-Marc-en-Poulet a été mis à jour le 2026-05-29 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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