Le dernier chapitre Le Garage Saint-Père-Marc-en-Poulet

Saint-Père-Marc-en-Poulet

Le dernier chapitre

Le Garage La Halte du Fort, RD74 Saint-Père-Marc-en-Poulet Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:00:00

fin : 2026-06-14 18:45:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-14

Une création théâtrale de Julien Sardaigne

Avec les comédien.nes de l’Atelier Spectacle Scène et Coulisses.

Et si votre meilleure histoire était celle à effacer ?

Léa Valmont, romancière à succès, assiste impuissante au détournement de ses créations. Ses personnages, conçus comme des symboles d’humanité, sont récupérés par la société et transformés en icônes de haine. Pour les faire taire, elle décide de les tuer… un par un.

Mais peut-on vraiment effacer ce qu’on a créé ?

Entre comédie grinçante et fable moderne, Le Dernier Chapitre explore le vertige de ne plus contrôler le sens de nos paroles, et la nécessité parfois de lâcher prise. Un spectacle qui questionne le monde d’aujourd’hui avec humour noir et tendresse féroce, porté par 14 comédien·nes, où chaque mot compte.

Un spectacle né de l’Atelier Spectacle (adultes amateurs) de Scène & Coulisses

Le Dernier Chapitre est l’aboutissement du travail des adultes amateurs passionnés de l’Atelier Spectacle de la compagnie Scène & Coulisses.

L’Atelier Spectacle est un parcours immersif mené comme une véritable création le groupe travaille sur une pièce originale et avance en conditions réelles de montage (répétitions, mise en scène, précision du jeu, construction d’ensemble). Portés par une dynamique de troupe, ces adultes amateurs s’engagent dans un processus proche de celui d’une compagnie qui prépare une première, jusqu’aux représentations publiques de fin de saison. .

Le Garage La Halte du Fort, RD74 Saint-Père-Marc-en-Poulet 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 99 30 82 72

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L’événement Le dernier chapitre Saint-Père-Marc-en-Poulet a été mis à jour le 2026-04-18 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel