Hèste dé Sainte Meille Quartier Sainte Meille Escalans

Informations pratiques

Escalans

Hèste dé Sainte Meille

Quartier Sainte Meille Allée de la Biche aux Bois Escalans Landes

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

Vivez l’authenticité et la convivialité des traditions gasconnes lors de la Hèste dé Sainte-Meille à Escalans !

Le vendredi 7 août, l’immersion débute à la Ganadéria de Buros avec la visite de l’élevage dès 17h30, suivie à 19h de la passionnante Gascoúnejade taurine. La soirée se prolonge à 20h autour de savoureuses moules à la plancha (sur réservation).

Le samedi 8 août, la fête se transporte au site de La Biche au Bois. Après l’apéritif de 12h, installez-vous à 13h30 pour le traditionnel Déjuna àoús éscraouíches . Au menu de ce véritable banquet du terroir tourin, melon, escargots natures et à la bordelaise, poulet crapaudine, salade, glace et café. Réservations (avec règlement impératif) avant le 8 août. .

Quartier Sainte Meille Allée de la Biche aux Bois Escalans 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 91 34

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English : Hèste dé Sainte Meille

L’événement Hèste dé Sainte Meille Escalans a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Landes d’Armagnac