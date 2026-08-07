UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Escalans

Hèste dé Sainte Meille Quartier Sainte Meille Escalans

vendredi 7 août 2026 · Quartier Sainte Meille · Escalans

Hèste dé Sainte Meille Quartier Sainte Meille Escalans

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Quartier Sainte Meille
Adresse
Allée de la Biche aux Bois
Ville
40310 Escalans
Département
Landes
Tarif
28 28 Tarif de base plein tarif

Escalans

Hèste dé Sainte Meille

Quartier Sainte Meille Allée de la Biche aux Bois Escalans Landes

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-07

Vivez l’authenticité et la convivialité des traditions gasconnes lors de la Hèste dé Sainte-Meille à Escalans !
Le vendredi 7 août, l’immersion débute à la Ganadéria de Buros avec la visite de l’élevage dès 17h30, suivie à 19h de la passionnante Gascoúnejade taurine. La soirée se prolonge à 20h autour de savoureuses moules à la plancha (sur réservation).
Le samedi 8 août, la fête se transporte au site de La Biche au Bois. Après l’apéritif de 12h, installez-vous à 13h30 pour le traditionnel Déjuna àoús éscraouíches . Au menu de ce véritable banquet du terroir tourin, melon, escargots natures et à la bordelaise, poulet crapaudine, salade, glace et café. Réservations (avec règlement impératif) avant le 8 août.   .

Quartier Sainte Meille Allée de la Biche aux Bois Escalans 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 91 34 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hèste dé Sainte Meille

L’événement Hèste dé Sainte Meille Escalans a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Landes d’Armagnac

À voir aussi à Escalans (Landes)