Hestes de Tilh Tilh
vendredi 31 juillet 2026 · Tilh
Informations pratiques
Tilh
Hestes de Tilh
Tilh Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-31
Hestes de Tilh du 1 au 4août. Au programme de ces 4 jours de fêtes repas, retraite aux flambeaux, concerts, apéro tapas, randonnée, course landaise et toroball, concours de pétanque, escape game…
Hestes de Tilh du 31 juillet au 3 août. Au programme de ces 4 jours de fêtes
Vendredi
– 19h30 Remise des clés à la classe 2028
– 20h Repas champêtre suivi de la retraite aux flambeaux animée par la Clique d’Estibeaux
– 23h30 Concert Jem’s & Lolo
Samedi
– 9h Randonnée pédestre 6km
-12h Repas entrecôte frites
– 14h30 Olympiades Tilhoises (enfants 5 à 12 ans)
-18h: Apéro à l’Epice’Tilh avec Gabriel et Angus
– 21h Course landaise
-23h Feu d’artifice
-23h30: Soirée DJ set avec podium Systeme D
Dimanche
– 11h Messe
– 12h Cérémonie et dépôt de ferbe
– 12h15 Apéro champêtre avec le Hab’Brass & Le Renard
-19h: Apéro à l’Épice’Tilh avec Gabrielle et Angus
Lundi
– 10h Concours de pétanque amateur et grillades
-18h Toroball
– 19h30 Bar à moules frites. Animé par les Hab’Brass
– 23h Bal de clôture animé par Le Podium Yo soy la fiesta .
Tilh 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 31 15
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English : Hestes de Tilh
Hestes de Tilh, August 1–4. The program for these four days of festivities includes: meals, a torchlight procession, concerts, tapas and drinks, hiking, the Course Landaise and toroball, a pétanque tournament, an escape game, and more…
L’événement Hestes de Tilh Tilh a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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