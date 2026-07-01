Informations pratiques

Tilh

Hestes de Tilh

Tilh Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-31

Hestes de Tilh du 1 au 4août. Au programme de ces 4 jours de fêtes repas, retraite aux flambeaux, concerts, apéro tapas, randonnée, course landaise et toroball, concours de pétanque, escape game…

Hestes de Tilh du 31 juillet au 3 août. Au programme de ces 4 jours de fêtes

Vendredi

– 19h30 Remise des clés à la classe 2028

– 20h Repas champêtre suivi de la retraite aux flambeaux animée par la Clique d’Estibeaux

– 23h30 Concert Jem’s & Lolo

Samedi

– 9h Randonnée pédestre 6km

-12h Repas entrecôte frites

– 14h30 Olympiades Tilhoises (enfants 5 à 12 ans)

-18h: Apéro à l’Epice’Tilh avec Gabriel et Angus

– 21h Course landaise

-23h Feu d’artifice

-23h30: Soirée DJ set avec podium Systeme D

Dimanche

– 11h Messe

– 12h Cérémonie et dépôt de ferbe

– 12h15 Apéro champêtre avec le Hab’Brass & Le Renard

-19h: Apéro à l’Épice’Tilh avec Gabrielle et Angus

Lundi

– 10h Concours de pétanque amateur et grillades

-18h Toroball

– 19h30 Bar à moules frites. Animé par les Hab’Brass

– 23h Bal de clôture animé par Le Podium Yo soy la fiesta .

Tilh 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 31 15

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English : Hestes de Tilh

Hestes de Tilh, August 1–4. The program for these four days of festivities includes: meals, a torchlight procession, concerts, tapas and drinks, hiking, the Course Landaise and toroball, a pétanque tournament, an escape game, and more…

L’événement Hestes de Tilh Tilh a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Pays d’Orthe et Arrigans