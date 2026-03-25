Heure de conte Médiathèque Montmerle-sur-Saône

Heure de conte

Médiathèque 35, rue de Lyon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22 11:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Les enfants de 2 à 5 ans sont invités à écouter et redire une histoire avec des mots !

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Médiathèque 35, rue de Lyon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 06 27 54 mediatheque@mairie-montmerle.fr

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English :

Children aged 2 to 5 are invited to listen to and retell a story using words!

L’événement Heure de conte Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Val de Saône Centre