Heure des doudous – Je danse Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Heure des doudous – Je danse Samedi 6 juin 2026, 10h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

L’Heure des Doudous, c’est un moment privilégié de rencontre entre les tout-petits et les livres, entre leur imaginaire et les belles histoires. Ça se passe à la médiathèque dans un espace douillet.

Quand j’entends de la musique, c’est plus fort que moi, je me trémousse, et puis je pars sur un pied, et puis sur l’autre pied, en rythme, en cadence, et voilà que je danse ! Je lève les bras, je tourne sur moi, je frappe dans mes mains, et je recommence… et toi sais-tu danser ? Est-ce ce que quelques histoires t’en donneraient envie ? Prêt ? Un, deux, trois…

Âge 0 – 3 ans, accompagné d’un adulte

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est

