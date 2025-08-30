Heure des doudous – Le dodo Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Heure des doudous – Le dodo Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux samedi 7 février 2026.

Heure des doudous – Le dodo Samedi 7 février 2026, 10h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-07T10:00:00 – 2026-02-07T10:30:00

Fin : 2026-02-07T10:00:00 – 2026-02-07T10:30:00

L’Heure des Doudous, c’est un moment privilégié de rencontre entre les tout-petits et les livres, entre leur imaginaire et les belles histoires. Ça se passe à la médiathèque dans un espace douillet.

Me voilà au fond du lit, prêt à m’endormir, mes doudous bien serrés contre moi, comme si on allait partir dans une drôle d’aventure… d’ailleurs je crois que c’en est une, se laisser aller ainsi dans le sommeil, s’abandonner aux rêves et à la nuit… vers quelles étoiles vais-je m’envoler ? Mes paupières sont lourdes et se ferment… oh mais chut j’entends qu’on me lit encore quelques histoires…

Âge 0 – 3 ans, accompagné d’un adulte

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 84 78 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

Heure des doudous culture Tinqueux