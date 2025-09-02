Heure des doudous – Les beaux légumes ! Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Heure des doudous – Les beaux légumes ! Samedi 30 mai 2026, 10h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

L’Heure des Doudous, c’est un moment privilégié de rencontre entre les tout-petits et les livres, entre leur imaginaire et les belles histoires. Ça se passe à la médiathèque dans un espace douillet.

Dans mon jardin potager je peux trouver : une belle carotte sucrée, deux poireaux à la chevelure verte, trois radis ronds comme des souris, quatre pommes de terre dans leur belle robe brune, et cinq tomates rouges comme un coq ! Ah les beaux légumes frais, s’ils sont aussi bons qu’ils sont beaux on va se régaler ! Ecoute un peu les histoires du jardin pour te mettre en appétit !

Âge 0 – 3 ans, accompagné d’un adulte

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est
Tél : 03 26 84 78 67
Email : mediatheque@ville-tinqueux.fr
Site web : https://le-carreblanc.fr/

