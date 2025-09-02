Heure des doudous – Les bruits Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Heure des doudous – Les bruits Samedi 10 janvier 2026, 10h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

L’Heure des Doudous, c’est un moment privilégié de rencontre entre les tout-petits et les livres, entre leur imaginaire et les belles histoires. Ça se passe à la médiathèque dans un espace douillet.

Clip clap l’eau clapote, plic plic il pleut, splash je saute dans les flaques, vraoum la voiture démarre, et badaboum je tombe sur le sol mouillé ! La vie est pleine de bruits, on en prend plein les oreilles, ça couine, ça grince, ça craque ! Viens écouter quelques histoires pleines de bruits curieux, étranges, et amusants !

Âge 0 – 3 ans, accompagné d’un adulte

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est

Heure des doudous culture Tinqueux