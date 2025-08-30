Heure des doudous – Mais pourquoi ? Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Heure des doudous – Mais pourquoi ? Samedi 7 mars 2026, 10h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

L’Heure des Doudous, c’est un moment privilégié de rencontre entre les tout-petits et les livres, entre leur imaginaire et les belles histoires. Ça se passe à la médiathèque dans un espace douillet.

Mais pourquoi la pluie qui tombe du ciel reste sur le sol et ne remonte pas dans les nuages ? Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles en automne alors qu’ils vont avoir froid en hiver ? Et puis quand même, pourquoi la limace n’a pas de coquille comme l’escargot pour se mettre à l’abri ? Toi aussi tu te poses plein de questions ? Alors viens écouter ces quelques histoires, tu auras peut-être des réponses !

Âge 0 – 3 ans, accompagné d’un adulte

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est

