Heure du conte « Au fil de l’eau », Médiathèque, Vielle-Saint-Girons
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Vielle-Saint-Girons
Informations pratiques
Heure du conte « Au fil de l’eau » Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Landes
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Embarquez pour une Heure du conte pleine de comptines, de jeux de doigts et d’histoires pour explorer l’eau sous toutes ses formes, au fil d’un voyage ludique et poétique avec Marion.
Pour les enfants de 3 à 10 ans.
Gratuit, sur inscription au 06 85 68 90 09.
Dans le cadre de la Micro-Folie « L’eau : inspirante, créatrice, vulnérable » et des Journées européennes du patrimoine.
Médiathèque 26 route de la plage 40560 Vielle-Saint-Girons Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 68 90 09 »}]
Embarquez pour une Heure du conte pleine de comptines, de jeux de doigts et d’histoires pour explorer l’eau sous toutes ses formes, au fil d’un voyage ludique et poétique, avec Marion.
©CLNT
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