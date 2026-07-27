Micro-Folie Salle du conseil municipal Vielle-Saint-Girons
mardi 15 septembre 2026 · Salle du conseil municipal · Vielle-Saint-Girons
Informations pratiques
Vielle-Saint-Girons
Micro-Folie
Salle du conseil municipal Mairie Vielle-Saint-Girons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-09-15
Grâce à une technologie immersive et interactive, la Micro-Folie donne accès à une galerie de chefs-d’œuvre numériques issus de grands musées françaises et internationales. Les visiteurs sont invités à explorer ces œuvres en haute définition à travers un équipement mobile installé dans différents lieux publics du territoire.
Musée numérique en accès libre.
Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).
Nombreux ateliers sur inscription.
Gratuit. .
Salle du conseil municipal Mairie Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro-Folie
L’événement Micro-Folie Vielle-Saint-Girons a été mis à jour le 2026-07-27 par Côte Landes Nature Tourisme
À voir aussi à Vielle-Saint-Girons (Landes)
- Randonnée pédestre Le circuit du moulin de Binaou Vielle-Saint-Girons 5 août 2026
- La table des paysans landais Maison des Paysans landais Vielle-Saint-Girons 19 août 2026
- Randonnée pédestre Saint Girons, la sauveté et les dunes forestières Vielle-Saint-Girons 20 août 2026
- Balade à la découverte des zones humides Vielle-Saint-Girons 26 août 2026
- Randonnée pédestre L’embouchure du Courant d’Huchet Vielle-Saint-Girons 27 août 2026