Micro-Folie Salle du conseil municipal Vielle-Saint-Girons

Informations pratiques

Vielle-Saint-Girons

Micro-Folie

Salle du conseil municipal Mairie Vielle-Saint-Girons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-09-15

Grâce à une technologie immersive et interactive, la Micro-Folie donne accès à une galerie de chefs-d’œuvre numériques issus de grands musées françaises et internationales. Les visiteurs sont invités à explorer ces œuvres en haute définition à travers un équipement mobile installé dans différents lieux publics du territoire.

Musée numérique en accès libre.

Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).

Nombreux ateliers sur inscription.

Gratuit. .

Salle du conseil municipal Mairie Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

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English : Micro-Folie

L’événement Micro-Folie Vielle-Saint-Girons a été mis à jour le 2026-07-27 par Côte Landes Nature Tourisme