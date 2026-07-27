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Micro-Folie Salle du conseil municipal Vielle-Saint-Girons

mardi 15 septembre 2026 · Salle du conseil municipal · Vielle-Saint-Girons

Micro-Folie Salle du conseil municipal Vielle-Saint-Girons

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Salle du conseil municipal
Adresse
Mairie
Ville
40560 Vielle-Saint-Girons
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Vielle-Saint-Girons

Micro-Folie

Salle du conseil municipal Mairie Vielle-Saint-Girons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-09-15

Grâce à une technologie immersive et interactive, la Micro-Folie donne accès à une galerie de chefs-d’œuvre numériques issus de grands musées françaises et internationales. Les visiteurs sont invités à explorer ces œuvres en haute définition à travers un équipement mobile installé dans différents lieux publics du territoire.

Musée numérique en accès libre.

Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).
Nombreux ateliers sur inscription.
Gratuit.   .

Salle du conseil municipal Mairie Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09  mediation-culturelle@cc-cln.fr

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English : Micro-Folie

L’événement Micro-Folie Vielle-Saint-Girons a été mis à jour le 2026-07-27 par Côte Landes Nature Tourisme

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